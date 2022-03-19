Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti

Demokrat Partili eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Cumhuriyetçi Partili eski ABD Başkanı George W. Bush, dün Chicago'daki bir Ukrayna kilisesini ziyaret etti. İki başkan ziyaret sırasında kiliseye birer demet ay çiçeği bıraktı.

İki eski ABD Başkanı, Chicago kentindeki Saints Volodymyr ve Olha Ukrayna Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek kiliseye Ukrayna'nın ulusal çiçeği olan ayçiçeği buketleri koydu. Clinton ve Bush ziyaretle ilgili "Amerika, özgürlük ve baskıya karşı mücadelesinde Ukrayna halkıyla birlikte duruyor" mesajını paylaştı.