Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali kan dondurdu

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. 200 asker takasa dahil edilirken, Rusya'nın Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösterip esir düşen Ukraynalı bir askerin hali kan dondurdu. Askerin önceki hali ile son durumunu gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, şahsın kolunun kırık olduğu ve oldukça bitkin göründüğü gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası, Avrupa basınında da geniş yer aldı.

"PUTİN'İN İSTEDİĞİ İSMİ RUSYA'YA GÖNDERDİK"

Erdoğan dün konu hakkında yaptığı açıklamalarda ise, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bunlar bizim misafirimiz ve kontrolümüzde. Bir tanesi de özellikle Putin'in üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik." dedi.

UKRAYNALI ESİR ASKERİN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösteren ve daha sonra Rusya'ya esir düşen, en son ise yapılan anlaşma ile serbest kalan Ukraynalı bir askerin son hali sosyal medyada gündem oldu. Askerin önceki ve son haline ait fotoğraflar yan yana paylaşıldı. Kilo verdiği ve kollarında kırıklar olduğu gözlemlenen askerin fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü.