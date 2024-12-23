Esad ülkeden kaçmak için saraydaki herkesi kandırmış

The New York Times'a konuşan kaynaklara göre, Aralık ayı başlarında muhalifler Suriye'nin başkenti Şam'a doğru ilerlerken, Esad'ın çalışanları 13 yıldır süren iç savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesini sağlayacağını umdukları bir konuşma için hazırlık yapıyorlardı.

SARAYA KAMERALAR KURULDU, HER ŞEY HAZIRDI

Beşar Esad'ın yardımcıları konuşmayla ilgili beyin fırtınası yaptı. Hatta saraya kameralar ve ışıklar kurdu. Suriye'nin devlet televizyonu, Esad'ın iktidarı siyasi muhalefet üyeleriyle paylaşma planını açıkladığı konuşmasını yayınlamaya hazırdı. Ancak hepsi kandırılmıştı. Bazı hükümet ve güvenlik yetkililerine göre Esad gece gizlice Moskova'ya uçarak başkentten ayrıldı. Esad ülkesinden o kadar gizlice ayrıldı ki, bazı yardımcıları o ayrıldıktan saatler sonra sarayda kaldı ve hiç gelmeyen o konuşmayı bekledi.

PANİK İÇİNDE KAÇMAYA BAŞLADILAR

Saraydakiler Esad'ın etrafındakilere herhangi bir panik duygusu yansıtmadığını, herhangi bir sorun olmadığı havasının verilmeye çalışıldığını anlattı. Gece yarısından sonra Esad'ın gittiği haberi geldi ve saraydakiler panik içinde kaçmaya başladı, birkaç saat sonra içeriyi muhalifler bastı.

KARDEŞLERİNE BİLE HABER VERMEMİŞ

Esad Şam'dan ayrılırken kuzenleri, kardeşleri, yeğenleri ve eşinin ailesi de dahil olmak üzere akrabalarına bile haber vermemişti. Esad'ın hiçbir şey belli etmemesinin kendi kaçışını engelleyecek bir kaos oluşmasından kaçınmak için oluşturduğu ortaya çıktı.

"KENDİ GÜVENLİĞİ İÇİN HERKESİ FEDA ETTİ"

Esad'ın takımından ve saraydaki görevlilerden biri de Financial Times gazetesine konuştu. Eski bir saray görevlisi Esad'ın "kendi güvenliği için yakınındaki herkesi feda ettiğini" söyledi. Esad, onlarca yıldır kendisine bağlılık yemini eden insanlara tek bir şey bile söylemeden ayrıldı ve birçok eski destekçisini terk edilmişliklerinden dolayı şaşkın ve öfkeli bıraktı.

"GECELEYİN BİR KÖPEK GİBİ KAÇTI"

Hayal kırıklığına uğrayan destekçileri, Esad'ın aşırı bencilliğinin, onu halkına karşı zulüm uygulamaya ve kendi zenginliği için Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya iten bir özelliğinin son kanıtı olarak gördüklerini söyledi. Esad'ın Şam'dan çıkışına şahit olan bir kişi "Geceleyin bir köpek gibi kaçtı, kaçmadan bir saat öncesine kadar etrafındaki insanlara her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu." dedi.

İKİ MALİ YARDIMCISIYLA GİTTİ

FT, Esad'ın kaçış uçağındaki tüm yolcuların kimliğini doğrulayamadı. Ancak rejim içerisindekiler, Esad'ın yurtdışında saklanan varlıkların anahtarlarını elinde tutan en az iki mali yardımcısıyla birlikte ayrıldığına inanıyor. Bunlar Yassar İbrahim ve Mansur Azzam. Teyit edilmemiş olsa da bu durum, Esad'a sadık çevrelerde bile Esad'ın servetini geniş ailesine tercih ettiğine dair inancın altını çiziyor.