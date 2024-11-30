Esad rejimi, çekildiği Halep'i böyle kan gölüne çevirdi

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de dengeler değişmeye başladı. Muhalif grupların birkaç gün önce başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi daha en baştan ağır kayıplar verdi.

HALEP VE İDLİB MUHALİFLERİN ELİNDE

Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib gibi büyük şehirleri ele geçirdi. Baskıya dayanamayan rejim ordusu, şehirlerden apar topar çekilmek zorunda kaldı.

HALEP'TEKİ CAN PAZARI KAMERADA

Esad, çekildiği şehirlerde son bir katliam yapmaktan da geri kalmadı. Rus ve Suriye savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Can pazarı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

CEPHANELİKLERİ ATEŞE VERİP ÖYLE ÇEKİLDİLER

Ayrıca Suriye ordusu, çekildiği Halep'ten ayrılmadan önce cephanelikleri ateşe verdi.