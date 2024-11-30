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Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar var

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Esad rejimi, çekildiği Halep'i böyle kan gölüne çevirdi

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Suriye'de silahlı muhalif gruplara karşı koyamayan Beşar Esad rejimi Halep başta olmak üzere kaybettiği şehirlerden çekilirken ortalığı kan gölüne çevirdi. Suriye ve Rus savaş uçakları Halep'i bombaladı. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Öte yandan Suriye ordusu, Halep'i cephanelikleri ateşe verdikten sonra çekildi. Bölgede yaşanan çatışmalar kameralara anbean yansıdı.

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de dengeler değişmeye başladı. Muhalif grupların birkaç gün önce başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi daha en baştan ağır kayıplar verdi.

HALEP VE İDLİB MUHALİFLERİN ELİNDE

Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib gibi büyük şehirleri ele geçirdi. Baskıya dayanamayan rejim ordusu, şehirlerden apar topar çekilmek zorunda kaldı.

HALEP'TEKİ CAN PAZARI KAMERADA

Esad, çekildiği şehirlerde son bir katliam yapmaktan da geri kalmadı. Rus ve Suriye savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Can pazarı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

CEPHANELİKLERİ ATEŞE VERİP ÖYLE ÇEKİLDİLER

Ayrıca Suriye ordusu, çekildiği Halep'ten ayrılmadan önce cephanelikleri ateşe verdi.

Esad rejimi, çekildiği Halep'i böyle kan gölüne çevirdi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

İslami terörist bunlar İslam bu değil

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
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