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Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Cezaevi'nden kurtarılan bir Türk vatandaşının hali yürekleri dağladı. Aydın Doğaç olduğu söylenen şahsın akıl sağlığını ve konuşma yeteneğini büyük ölçüde kaybettiği görüldü.

Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, silahlı muhalifler Beşar Esad'ın yıllarca hapishanelerde tuttuğu insanları da serbest bırakmaya başladı. Ülkede en trajik görüntüler Sednaya Hapishanesi'nde kaydedildi.

TÜRK VATANDAŞI YILLAR SONRA SERBEST KALDI

Esad'ın en vahşi işkence yöntemlerini uyguladığı Sednaya'da yıllardır tutsak olanlardan birisi de Aydın Doğaç isimli Türk vatandaşıydı. 2019 yılında kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Doğaç, muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

SON HALİ KAHRETTİ

Doğaç'ın son hali yürekleri parçaladı. Akıl sağlığını büyük ölçüde kaybeden Doğaç'ın konuşma yetisini de yitirdiği görüldü.

Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Haberi yapana bak,olm senin yüregin falan parcalanmaz şeytan kilikli haber icin algi yapma;)

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Haber Yorumlarısdsfs dfsa:

Suriyeliler plajlarda gününü gün ederken böyle yiğitler de onların yerine savaşmaya gitmiş...

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