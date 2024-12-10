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Esad'ın sarayına girenler, yıllarca saklanan gizemli yeri buldu

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Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın başkanlık sarayına girenler, alt katta yıllarca herkesten saklanan bir tünel ağı buldu.

Suriye'de muhaliflere karşı koyamayan Beşar Esad rejimi, 27 Kasım'da başlatılan harekatın sonunda devrildi. Başkent Şam'ın da silahlı muhaliflerin eline geçmesiyle birlikte, Beşar Esad apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN BAŞKANLIK SARAYINA GİRDİLER

Baas rejimin 61 yıl hüküm diktatörlükle yönettiği ülkede muhalifler ve halk, rejimin simge mekanlarına girdi. Beşar Esad'ın başkanlık sarayında kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

SARAYIN ALTINDA LABİRENT GİBİ TÜNEL

Sarayın dört bir yanını gezen muhalifler, alt katta gizli bir tünel buldu. Yıllarca herkesten saklanan tünelin labirent gibi olduğu görüldü.

Esad'ın sarayına girenler, yıllarca saklanan gizemli yeri buldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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