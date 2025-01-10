Esad'ın muhbiri sokak ortasında infaz edildi

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin "en tanınmış sadıklarından biri" sokak ortasında infaz edildi.

ESAD DÖNEMİNDE MUHBİRLİK YAPIYORDU

AFP'nin aktardığına göre İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yeni yönetime bağlı savaşçıların, yerel bir yetkiliyi infaz ettiğini bildirdi. Mazen Kneneh isimli yetkilinin, devrik lider Beşar Esad döneminde muhbirlik yapmakla suçlandığı belirtildi.

BAŞINDAN VURULDU

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kneneh'in Şam'ın Dummar banliyösünde sokak ortasında başından vurulduğunu açıkladı.