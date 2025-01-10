Esad'ın muhbiri sokak ortasında infaz edildi
Suriye'de devrilen Esad rejimine bağlı olan ve muhbirlik yapmakla suçlanan Mazen Kneneh, Şam'ın Dummar banliyösünde sokak ortasında başından vurularak infaz edildi.
Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin "en tanınmış sadıklarından biri" sokak ortasında infaz edildi.
ESAD DÖNEMİNDE MUHBİRLİK YAPIYORDU
AFP'nin aktardığına göre İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yeni yönetime bağlı savaşçıların, yerel bir yetkiliyi infaz ettiğini bildirdi. Mazen Kneneh isimli yetkilinin, devrik lider Beşar Esad döneminde muhbirlik yapmakla suçlandığı belirtildi.
BAŞINDAN VURULDU
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kneneh'in Şam'ın Dummar banliyösünde sokak ortasında başından vurulduğunu açıkladı.