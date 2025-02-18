Esad'ın Müftüsü ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad döneminde başmüftülük yapan Ahmed Bedreddin Hassun, uzun bir aradan sonra Halep'te ortaya çıktı. Ancak halkın tepkisiyle karşılaşan Hassun, protestolar eşliğinde evine zor sığındı.

EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Pazartesi akşamı Hassun'un evinin önünde toplanan kalabalık, eski başmüftünün tutuklanarak yargılanmasını istedi. Göstericiler, savaş sırasında rejimi destekleyen açıklamaları nedeniyle ona, varil bombalarına atıfla "Varillerin Müftüsü" lakabını taktıklarını dile getirdi.

GÖSTERİCİLERLE TARTIŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hassun'un protestocularla tartıştığı ve bir kişinin ona "Varillerin Müftüsü" dediği duyuluyor. Öfkeli kalabalık daha sonra evinin kapısını kırarak içeri girerken görüntülendi.

"ÜÇ KEZ TUTUKLANDIM" SAVUNMASI

Protestolara rağmen Ahmed Hassun kendisini savunarak, Beşar Esad döneminde "üç kez tutuklandığını" iddia etti. Ancak bu açıklama göstericileri sakinleştirmeye yetmedi.