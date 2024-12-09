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Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti

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Suriye'de silahlı muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde çatışmaya bile girmeden devirirken, bölgeden servis edilen görüntüler de büyük ses getirmeye devam ediyor. Muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi sırasında Esad rejimine bağlı askerlerin üniformalarını yerlere atarak sivil kıyafetlerle Humus-Şam karayolunda yürüdükleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirirken başkent Şam'ın da kontrolünü ele geçirmesiyle olanlar oldu.

ESAD RUSYA'YA SIĞINDI

61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren muhaliflerin bu hamlesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

ÜNİFORMALARINI ATIP SİVİL DEVAM ETTİLER

Esad'ın ülkeden kaçışı ve rejimin devrilmesiyle Suriye ordusuna ait askerler de mevzilerini terk etmeye başladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde Esad rejimine bağlı askerlerin üniformalarını yerlere atarak sivil kıyafetlerle Humus-Şam yolunda yürüdükleri anlar yer aldı.

Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Olay adamdan açıklama var
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Takımı küme düşüyor
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Tesettüre giren bu ünlü ismi tanıdınız mı?
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Etek daha güzel yakışırdı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

cemaat tarikat veya birilerinin değil halkın devletin Atatürkün askerleri Cumhuriyet kurulduğundan beri savaş meydanlarından kaçmadı şimdiye kadar kahpece saldırılara maruz kalsada ordumuzu kimse yenemez

Yorum Beğen1
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