Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirirken başkent Şam'ın da kontrolünü ele geçirmesiyle olanlar oldu.

ESAD RUSYA'YA SIĞINDI

61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren muhaliflerin bu hamlesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

ÜNİFORMALARINI ATIP SİVİL DEVAM ETTİLER

Esad'ın ülkeden kaçışı ve rejimin devrilmesiyle Suriye ordusuna ait askerler de mevzilerini terk etmeye başladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde Esad rejimine bağlı askerlerin üniformalarını yerlere atarak sivil kıyafetlerle Humus-Şam yolunda yürüdükleri anlar yer aldı.