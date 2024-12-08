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Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

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Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
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Suriye'de kontrolü tamamen ele geçiren silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimine son verirken gelişme sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkeyi terk etti. Esad'ın bir uçakla ülkeden ayrıldığı iddia edilirken uçağın en son Humus semalarında sinyal verdiği ve "olağandışı hareketler" sergilediği belirtildi. Uçağın düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddiaların ardından uçağının düşmüş olabileceği gündeme geldi.

Reuters'a konuşan iki Suriye ordusu askeri yetkilisi, Esad'ın Pazar günü bilinmeyen bir yere gitmek üzere bugün havalandığını aktardı.

BİR ANDA İZİ KAYBOLDU

FlightRadar24 uçuş takip sitesinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.

Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

"OLAĞAN DIŞI HAREKETLER YAPTI"

Muhaliflerin eline geçen Humus'un üstünden geçen uçağın, Humus'un kuzey batısında uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı yansıdı. İrtifa kaybeden uçağın, Humus'un batısında izi kaybedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaan Gün:

Nereye gitriği belli olmasın diye yapılan hareketler bir müddet rusya sonra başka bir ülkede ömrümün sonuna kadar vatansız olarak yaşar

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