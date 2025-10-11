Esad'dan aylar sonra haber var! İşte yeni bağımlılığı

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Rusya'daki yaşamına dair dikkat çekici iddialarda bulundu.

Gazete, Rus güvenlik güçleri tarafından korunan Esad'ın yaşadığı rezidansın mermer banyolarla donatılmış ve yüksek güvenlik önlemleriyle çevrili olduğunu belirtti. Haberde, Esad'ın dış dünyayla bağını büyük ölçüde kopardığı ve neredeyse hiç sokağa çıkmadığı vurgulandı.

RUS YÖNETİMİNİN KORUMASINDA

Beşar Esad, muhalif güçlerin başkent Şam'a yaklaşmaya başladığı dönemde ülkesini terk etmişti. O sırada muhaliflerin liderliğini, günümüzde Suriye Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara üstleniyordu. Esad'ı taşıyan uçağın Şam'dan kalkışından kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolduğu bildirilmiş, Esad'ın nerede olduğu bir süre belirsizliğini korumuştu. Gizem, Rusya'dan gelen haberlerle son buldu. Esad ve ailesi Moskova'ya sığınmış ve Rus yönetimi tarafından koruma altına alınmıştı.

EKRAN BAĞIMLISINA DÖNÜŞTÜ

Die Zeit'in "Sessiz Kasap: Beşar Esad" başlıklı haberinde, Esad'ın Rusya'da inzivaya çekildiği ve "ekran bağımlısına dönüştüğü" öne sürüldü.

Haberde, Esad'ın sosyal izolasyon içinde yaşadığı, vakitlerinin çoğunu bilgisayar oyunlarıyla geçirdiği ve kamuoyu önüne çıkmaktan özellikle kaçındığı belirtildi.