Erzurum'da Kurra Hafızlık geleneği yaşatılıyor

Anadolu'da 1400'lü yıllarda başlayan 'Kurra Hafızlık' geleneği Erzurum'da sürdürülüyor. 13 hafız, Lalapaşa Camiinde yapılan sınavda Kur'an-ı Kerim'i 10 farklı makamda okuyarak 'Kurra Hafızlık' icazet belgesi aldı. Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Doç.Dr. Zeki Koçak, hafızların üç yıllık yoğun bir eğitimden sonra mezun olduklarını belirtti.

ANADOLU'da 1400'lü yıllırda başladığı bilinen 'Kurra Hafızlık' geleneği Erzurum'da yaşatılıyor. Kur'an-ı Kerim'i 10 ayrı okuma şekliyle ezberleyen ve okuyan 13 hafız, Lalapaşa Camiinde vatandaşların da izlediği sınavla 'Kurra Hafızlık' icazet belgesi aldı. Reisül-Kurra Mustafa Demirkan, Reisül-Kurra Vekili Ramazan Pakdil'in katıldığı sınavda, hafızlar Kur'an-ı Kerim'i 10 farklı makamda okudu. Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Doç.Dr. Zeki Koçak, 20 Ekim 2020'de eğitime başlayan hafızların üç yıllık yoğun bir eğitimden sonra mezun olduklarını söyledi.

Tarihi kaynaklara göre Anadolu'da 1400'lü yıllarda başlayan 'Kurra Hafızlık' geleneğini sürdürmek için Diyanet Akademisi Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi 'nde Ekim 2020 tarihinde Kur'an-ı Kerimi 10 ayrı kıraat ilmiyle ezberleme ve okuma 'Aşere-Takrib' kursu düzenlendi. Erzurum'daki camilerde görevli imam hatip ve hafızların katıldığı kurs yaklaşık 3 yıl sürdü. Kurra Hafızlar tarafından verilen eğitimlerde sınava tabi tutulan hafızlar, Lalapaşa Camii'nde vatandaşların da izlediği sınavda Reisül-Kurra Mustafa Demirkan, Reisül-Kurra Vekili Ramazan Pakdil'in karşısında Kur'an-ı Kerimi 10 farklı şekilde okudu. Reisül-Kurra Vekili Ramazan Pakdil, eliyle komut verdiği hafızları dinlerken zaman zaman da uyarılarda bulundu. Diyanet Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Kurra Hafız Dr. Hafız Osman Şahin ve kurra hafızların izlediği sınav yaklaşık 3 saat sürdü. Lapaşa Camiindeki sınavı başarıyla geçen 13 hafız 'Kurra Hafız'lık belgesi aldı. Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Doç.Dr. Zeki Koçak, Kur'an-ı Kerim'in farklı okunuş şekillerini içeren eğitimi ilk kez düzenlediklerini söyledi. 3 yıl süren zorlu bir eğitimin ardından başarılı olan 13 hafızın 'hatim tertibi' denilen sınavdan geçtiğini ifade eden Koçak, 'Kurraf Hafız'lık belgesi almaya hak kazandıklarını söyledi. Koçak, akademi olarak yeni dönemde de kurra hafız yetiştirmek için talebe alacaklarını söyledi.(DHA)