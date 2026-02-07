Haberler

Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

Güncelleme:
Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde, dev kaya parçalarının yola savrulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

  • Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü Hakbilir köyü yolunda kaya düşmeleri yaşandı.
  • Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram bölgede incelemeler yaptı ve kaya düşmeleri dışında olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Depremin merkez üssü olan Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GİTTİ

Öte yandan sarsıntının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kaya düşmelerini yerinde tespit etmişti. Köy merkezi ve çevresinde denetimler yapan Bayram, yol güzergâhındaki kaya düşmeleri dışında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirmiş, güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.

Saha ekiplerinin bölgedeki kontrollerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Dünya
