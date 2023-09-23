Erzincan'da Ahilik Haftası kapsamında Mevlid-i Şerif okutuldu

Erzincan'da Ahilik Haftası programları çerçevesinde Keresteciler Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Muharrem Gül ve vatandaşlar da programa katıldı.

Erzincan'da Ahilik Haftası dahilinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ahilik Haftası programları çerçevesinde Cuma namazı öncesi Keresteciler Camii'nde müftülük ekibi tarafından Mevlid-i Şerif okundu.

Mevlid programına; İl Müftüsü Muharrem Gül, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Okunan Mevlid-i Şerifin ve Aşr-ı Şeriflerin duası İl Müftüsü Gül tarafından yapılırken, vefat eden esnafların ruhlarına hediye edildi. - ERZİNCAN