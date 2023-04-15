Ermenistan'da Azerbaycan bayrağı ateşe verildi
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde kimliği bilinmeyen bir kişi, sahneye çıkarak Azerbaycan bayrağı taşıyan görevlinin elinden Azerbaycan bayrağını kaparak ateşe verdi.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde kimliği bilinmeyen bir kişi, sahneye çıkarak Azerbaycan bayrağı taşıyan görevlinin elinden Azerbaycan bayrağını kaparak ateşe verdi.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen ve uluslararası televizyonlarda canlı yayınlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, şampiyonaya katılan ülkelerin bayrakları görevliler tarafından sahneye getirilmeye başlandı. Bu sırada sahneye gelen bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyıcıdan kaparak ateşe verdi.Görevli bir kişi bayrağı yakan kişiye müdahale ederek sahne dışına çıkarttı. Yerel basın tarafından barış sürecini bozmaya yönelik bu davranış eleştirilirken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan bayrağının yakılması şiddetle kınandı ve olayı gerçekleştiren kişiye ceza verilmesi istendi.