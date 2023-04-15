Ermenistan'da Azerbaycan bayrağı ateşe verildi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde kimliği bilinmeyen bir kişi, sahneye çıkarak Azerbaycan bayrağı taşıyan görevlinin elinden Azerbaycan bayrağını kaparak ateşe verdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen ve uluslararası televizyonlarda canlı yayınlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, şampiyonaya katılan ülkelerin bayrakları görevliler tarafından sahneye getirilmeye başlandı. Bu sırada sahneye gelen bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyıcıdan kaparak ateşe verdi.