Erkek hemşire, ameliyattan çıkan çıkan 4 kadınla ilişkiye girip o anları kayda aldı

İngiltere SheffieldHallamshire Kraliyet hastanesinde çalışan 51 yaşındaki erkek hemşire Paul Grayson, ameliyattan çıkan dört kadınla narkoz etkisi altındaykencinsel ilişkiye girip videoya aldı. Olayın ortaya çıkmasından hakkında soruşturma açılan Paul'a mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi.

Paul hakkında yürütülen soruşturmada Paul'un telefonunda yetişkin olmayan kişilere ait cinsel içerikli görüntüleri tespit edildi. Bunun yanı sıra hemşirelerin kullandığı tuvalete gizli kamera koyarak gizli görüntülerini çektiği beş kadın hemşireye ait görüntüler de bulundu.

Paul'a 12 yıl hapis cezası veren hakim ise, Paul'a bu davranışı ile hemşirelik mesleğinin onuruna leke sürdüğünü söyledi. Paul hakkında cinsel taciz suçu oluşturan 23 suçlamanın tamamını göz yaşları içinde kabul etti.

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