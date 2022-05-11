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Erkek hemşire, ameliyattan çıkan çıkan 4 kadınla ilişkiye girip o anları kayda aldı

Haberler.com - Dünya
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Erkek hemşire, ameliyattan çıkan çıkan 4 kadınla ilişkiye girip o anları kayda aldı

İngiltere'de Paul Grayson isimli erkek hemşire, ameliyattan çıkan dört kadınla narkoz etkisi altındayken cinsel ilişkiye girip videoya aldı. Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası hakim karşısına çıkan Grayson, 12 yıl hapis cezası aldı.

İngiltere SheffieldHallamshire Kraliyet hastanesinde çalışan 51 yaşındaki erkek hemşire Paul Grayson, ameliyattan çıkan dört kadınla narkoz etkisi altındaykencinsel ilişkiye girip videoya aldı. Olayın ortaya çıkmasından hakkında soruşturma açılan Paul'a mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi.

Erkek hemşire, ameliyattan çıkan çıkan 4 kadınla ilişkiye girip o anları kayda aldı

Paul hakkında yürütülen soruşturmada Paul'un telefonunda yetişkin olmayan kişilere ait cinsel içerikli görüntüleri tespit edildi. Bunun yanı sıra hemşirelerin kullandığı tuvalete gizli kamera koyarak gizli görüntülerini çektiği beş kadın hemşireye ait görüntüler de bulundu.

Erkek hemşire, ameliyattan çıkan çıkan 4 kadınla ilişkiye girip o anları kayda aldı

Paul'a 12 yıl hapis cezası veren hakim ise, Paul'a bu davranışı ile hemşirelik mesleğinin onuruna leke sürdüğünü söyledi. Paul hakkında cinsel taciz suçu oluşturan 23 suçlamanın tamamını göz yaşları içinde kabul etti.

Haberler.com - Dünya

İngiltere, 3. Sayfa, Dünya, Haberler

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