Ereğli'de Kafkametler gemisi mürettebatının kimlikleri belirlendi

2'SİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bugün cansız bedeni bulunan 'Kafkametler' gemisinin 3 mürettebatından 2'sinin kimlikleri belli oldu. Bu kişilerin, Ereğlili olan güverte ustası Tamer Özer ile usta makinist Cüneyt Aygen olduğu belirlendi. Özer ve Aygen'in cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.