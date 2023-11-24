Ereğli'de Kafkametler gemisi mürettebatının kimlikleri belirlendi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan 'Kafkametler' gemisinin 3 mürettebatından 2'sinin kimlikleri tespit edildi. Güverte ustası Tamer Özer ve usta makinist Cüneyt Aygen'in cenazeleri otopsi sonrası ailelerine teslim edilecek.
2'SİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bugün cansız bedeni bulunan 'Kafkametler' gemisinin 3 mürettebatından 2'sinin kimlikleri belli oldu. Bu kişilerin, Ereğlili olan güverte ustası Tamer Özer ile usta makinist Cüneyt Aygen olduğu belirlendi. Özer ve Aygen'in cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya