Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile New York'ta Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşme, iki liderin ikili ilişkilerini güçlendirmek ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.
?Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.