Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını ve arabalarını Türk bayraklarıyla süslemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını ve arabalarını Türk bayraklarıyla süslemeye davet ediyorum

Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

ERDOĞAN: YER GÖK BAYRAK OLSUN

Erdoğan, X hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı; "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!"