Erdoğan istedi, Rusya geri çevirmedi! Bombaların susmadığı Mariupol'de insani koridor açıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den Mariupol'la ilgili talebi kabul edildi. Savaşın başından bu yana bombaların susmadığı kentte dün gece saatlerinde oluşturulan insani koridor sayesinde siviller tahliye edilebilecek. Yabancı vatandaşların Berdyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri aktarıldı.
Rusya ve Ukrayna savaşının başladığı gün olan 24 Şubat'tan bu yana yoğun bombardıman altında olan ve sivillerin tehlikede kaldığı Mariupol'de uzun süreden bu yana beklenen gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan talebi üzerine Mariupol'de insani koridor açılacak. Bölgede Türk sivillerin de olduğu biliniyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.
Açıklamada, 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda "sessizlik rejimine" sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği vurgulandı. Yabancı vatandaşların Berdyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri aktarıldı.
İnsani koridorun Ukrayna tarafının da "sessizlik rejiminin" sıkı bir şekilde gözetmesi durumunda hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, Kiev yönetiminden Moskova saati ile 03.00'e kadar tahliyeye hazır oldukları yönünde yazılı teyit talep edildi.
Açıklamada, Kiev yönetiminin "sessizlik rejimine" uyacakları yönündeki yazılı beyanı hem Rus hem de Türk taraflarına ayrıca Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne de iletmesi gerektiğinin altı çizildi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022