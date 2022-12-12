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Erdoğan'ın Tayfun füzesi resti Yunan basınının uykularını kaçırdı! Skandal bir manşetle duyurdular

Dünya Haberleri

Ankara-Atina hattındaki tansiyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "'Tayfun Füzesi Atina'yı vuracak' diyorlar. Sen rahat durmazsan, vuracak tabii" açıklamasıyla iyiden iyiye yükseldi. Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın bir numaralı gündemi olurken, Tayfun füzesi restiyle panik havasının estiği Yunan basını yaşanan gelişmeyi skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu.

Dün akşam Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'deki adaları silahlandıran ve tatbikatlar düzenleyen Yunanistan'a tarihi bir rest çekti.

Erdoğan'ın "F-16'ın mühimmatını biz yapıyoruz. İHA'ların SİHA'ların mühimmatını yapıyoruz. Bu üretim Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun Füzesi Atina'yı vuracak' diyorlar. Sen rahat durmazsan, vuracak tabii" açıklaması Yunan basınında büyük bir panik yarattı.

Yunan To Vima gazetesi skandal bir başlık ile okurlarının karşısına çıktı. Gazete "Erdoğan kontrolden çıktı" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece Yunanistan'ı değil ABD'yi de hedef aldığı iddiasına yer verdi. Haberde Erdoğan'ın Yunanistan'ın adaları ABD silahları ile donatmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirttiğinin altı çizildi.

Ta Nea gazetesi ise Erdoğan'ın sözleri için 'kışkırtıcı söylem' benzetmesi yaptı. Daha önce Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara yer veren gazete haberde şu ifadeleri kullandı; "Ege adalarının askerden arındırılması konusunu gündeme getiren Türkiye Cumhurbaşkanı, Tayfun tehdidini bir kez daha gündeme getirdi."

Kathimerini gazetesi ise "Erdoğan, Yunanistan'ı füze saldırısıyla tehdit etti" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde "Erdoğan bu kez Yunanistan'ı, özellikle de başkent Atina'yı füzeyle vurmakla tehdit etti" denildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kiriakos Miçotakis Yunanistan Türkiye Atina Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Vatan Daş:

Vel hasıl kelam savaşa gerek yok gelsinler onlara da toprak satalım vatandaşlık verelim. Hepimiz kardeşiz. Araplara vermişiz, Ruslara vermişiz, İngilizlere Almanlara... Vermişiz onlara da verelim memleketi bitirdiler nasılsa.

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Vatan Daş:

Vuralım gitsin yaa böyle vurduk vuracağız diyene kadar indirelim gitsinler. boş muhabbete gerek yok. Ama bize saldırmak araplara saldırmak gibidir. Adamlara memleketin yarısı satıldı :D

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