Erdoğan'ın Tayfun füzesi resti Yunan basınının uykularını kaçırdı! Skandal bir manşetle duyurdular

Ankara-Atina hattındaki tansiyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "'Tayfun Füzesi Atina'yı vuracak' diyorlar. Sen rahat durmazsan, vuracak tabii" açıklamasıyla iyiden iyiye yükseldi. Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın bir numaralı gündemi olurken, Tayfun füzesi restiyle panik havasının estiği Yunan basını yaşanan gelişmeyi skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu.

Dün akşam Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'deki adaları silahlandıran ve tatbikatlar düzenleyen Yunanistan'a tarihi bir rest çekti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YUNAN BASININDA PANİK YARATTI

Erdoğan'ın "F-16'ın mühimmatını biz yapıyoruz. İHA'ların SİHA'ların mühimmatını yapıyoruz. Bu üretim Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun Füzesi Atina'yı vuracak' diyorlar. Sen rahat durmazsan, vuracak tabii" açıklaması Yunan basınında büyük bir panik yarattı.

YUNAN GAZETEDEN SKANDAL MANŞET

Yunan To Vima gazetesi skandal bir başlık ile okurlarının karşısına çıktı. Gazete "Erdoğan kontrolden çıktı" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece Yunanistan'ı değil ABD'yi de hedef aldığı iddiasına yer verdi. Haberde Erdoğan'ın Yunanistan'ın adaları ABD silahları ile donatmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirttiğinin altı çizildi.

"ERDOĞAN TAYFUN TEHDİDİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ"

Ta Nea gazetesi ise Erdoğan'ın sözleri için 'kışkırtıcı söylem' benzetmesi yaptı. Daha önce Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara yer veren gazete haberde şu ifadeleri kullandı; "Ege adalarının askerden arındırılması konusunu gündeme getiren Türkiye Cumhurbaşkanı, Tayfun tehdidini bir kez daha gündeme getirdi."

"BAŞKENT ATİNA'YI VURMAKLA TEHDİT ETTİ"

Kathimerini gazetesi ise "Erdoğan, Yunanistan'ı füze saldırısıyla tehdit etti" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde "Erdoğan bu kez Yunanistan'ı, özellikle de başkent Atina'yı füzeyle vurmakla tehdit etti" denildi.