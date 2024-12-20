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Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz

Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkı için mektup kaleme aldı. Erdoğan'ın mektubu, Suriyelilere ulaştırılmak üzere 75 bin yardım kolisine yerleştirilerek Ankara'dan Suriye'ye gönderildi. Erdoğan mektubunda, "Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiği Suriye halkı için bir mektup kaleme aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Suriyeliler için hazırlanan 75 bin gıda kolisinin içine yerleştirilen ve Arapçaya çevrilen mektuplar tırlarla birlikte Ankara'dan yola çıktı.

"ZAFERİNİZ HAYIRLI, MÜBAREK OLSUN DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı mektupta Suriyelilere bu ifadelerle seslendi:

"Aziz Kardeşlerim, Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz; yalnız O'na güvendiniz, yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesile gururla anlatılacak miuhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum.

"BARIŞ DOLU SURİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır.

Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Erdoğan'ın Suriye halkı için yazdığı mektup, 75 bin koliye yerleştirilerek Ankara'dan yola çıktı

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOnur Güleç:

Reis biz hariç herkesi düşünüyor ne büyük adamsın be reisss :)))

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Haber YorumlarıRecep Sari:

İyice kendinizden soğuttunuz

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

bizim paralarımızı ile sutuyeli memurların.maasini ödeyecek

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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

reis su asgari ücrete el at yoksa ortalık karışacak işveren sendikasına kalirsa

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