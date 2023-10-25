Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas için sarf ettiği "Onlar bir suç örgütü değil, topraklarını savunan mücahit grubudur" sözleri bir ülkeyi rahatsız etti. Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e verdiği destekle bilinen İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini, "Bu sözler vahim. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den, Türk büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Hamas yorumu İsrail destekçisi İtalya'yı rahatsız etti: Bu sözler vahim, Türk büyükelçiyi çağıracağız

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 19 gündür Gazze'ye bomba yağdırırken partisinin grup toplantısında bölgede yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını belirten Erdoğan, "Hamas topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı.

HAMAS YORUMU İTALYA'YI RAHATSIZ ETTİ

Erdoğan'ın Batı'ya rest niteliği taşıyan Hamas yorumu İsrail destekçisi ülkeleri de epey rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "vahim" bulduğunu belirten İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, "Bu sözler vahim. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den, Türk büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim" diye konuştu. Konunun muhatabı İsrail sessizliğini korurken, İtalya'nın ilk tepkiyi göstermesi dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEMİŞTİ?

Bugün, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimiz vardı, suistimal edildi. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik, gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.