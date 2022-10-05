Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restiyle panikleyen Yunanistan'dan sınırda yeni hamle

Ege'de sürekli gerginlik yaratan Yunanistan, Türkiye karşısında tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle büyük panik yaşayan Yunan tarafından yeni bir hamle geldi. İddiaya göre Yunanistan, Türkiye'nin hareketlerini izlemek için "Outpost" isimli bir gözetleme kulesi inşa ediyor. Türkiye'nin Yunanistan'ın bu hareketine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege bölgesindeki kriz devam ederken, Yunanistan'dan krizi tırmandıracak hamleler art arda gelmeye devam ediyor. Yunanistan, yine Türkiye'nin tepkisini çekecek bir adıma imza attı. Son olarak Yunanistan'ın, Türkiye'nin hareketlerini izlemek için bir gözetleme kulesi inşa edeceği iddiası ortaya atıldı.

BİRÇOK TEHDİDİ ÖNCEDEN TESPİT EDECEK

'Outpost' ismi verilen Kule'nin özerk bir bölgeye yerleştirileceği öne sürüldü. Kule sayesinde çeşitli tehditleri önceden fark etmek amaçlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Outpost, insanlar, dronlar, uçaklar, gemiler ve araçlar dahil olmak üzere pek çok varlığı tespit edebiliyor.

NEREYE KONULACAĞI HENÜZ NET DEĞİL

Kulenin tam olarak nereye konuşlanacağı belirtilmezken, iddialara göre Kule'nin bir adada olacağı düşünülüyor. Yunanistan, söz konusu kule ile adaların kontrolünü uzaktan sağlamayı amaçlıyor.