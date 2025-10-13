Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE: SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM

Erdoğan ve diğer liderler ayaküstü sohbet ederken ilginç anlar yaşandı. Meloni'ye kendisini iyi gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Sigarayı bırakmam lazım." dedi.

MELONİ'NİN CEVABI GÜLDÜRDÜ

Erdoğan'ın çıkışı karşısında şaşıran Meloni, gülerek "Hayır" yanıtını verdi. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meloni'nin yanıtı karşısında kahkaha attı.