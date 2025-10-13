Haberler

Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki sohbet Mısır'daki barış zirvesine damga vurdu. Erdoğan, Meloni'ye, "Sigarayı bıraktırmam lazım" derken, İtalya Başbakanı, "Hayır" yanıtını verdi. Meloni'nin yanıtı karşısında Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron kahkaha attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE: SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM

Erdoğan ve diğer liderler ayaküstü sohbet ederken ilginç anlar yaşandı. Meloni'ye kendisini iyi gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Sigarayı bırakmam lazım." dedi.

MELONİ'NİN CEVABI GÜLDÜRDÜ

Erdoğan'ın çıkışı karşısında şaşıran Meloni, gülerek "Hayır" yanıtını verdi. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meloni'nin yanıtı karşısında kahkaha attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

üstüne vazife olmayan işler ile uğraşmayacaksın iyi ki sert yanıt vermemiş olgun kadın asaletli bir hanım efendi.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Gazze’de soykırım oldu en az yüzbin şehit var, muhabbet sigarayı bırak, hahaha, hihihi. Çalgı çengi, fasıl heyetide varmı?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbulentsen:

I know diyor …. biliyorum diyor yani. No demiyor Moderatör ????????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hiç komik değil , aynı zamanda da gereksiz bir istek . Size mi düştü milletin sigara bırakıp bırakmaması .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
