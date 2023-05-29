'Erdoğan gitmelidir' şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü

Dünyanın önce gelen ekonomi dergilerinden İngiltere merkezli The Economist, 14 Mayıs seçimlerinden önce tartışma yaratacak bir kapak yaptı. "2023'ün en önemli seçimi" denilen kapakta "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalara yer verildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist'in kendisiyle ilgili yaptığı kapağa sert sözlerle tepki göstermiş ve "14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki, Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak" demişti.

"ABARTI" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Dün ise Türkiye 2. kez sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yüzde 52.16 oranında oy aldı. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken The Economist'in seçim haberi ise oldukça dikkat çekici detaylar barındırdı. Seçim sonuçlarını internet sitesinde ilk sıradan veren The Economist, "Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi. Haberde, "Türkiye'yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi bunu beş ve belki daha fazla yıl daha sürdürecek" denildi.