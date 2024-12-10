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Erdoğan'dan kritik görüşme: Suriye'yi konuştular

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI SURİYE'NİN İSTİKRARINA KATKI SAĞLAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Erdoğan'dan kritik görüşme: Suriye'yi konuştular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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