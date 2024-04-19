Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum: İki taraf da farklı şeyler söylüyor, sahiplenme yok

İsrail- İran geriliminde en son İsrail'in misillemesinin yaşandığı süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan iki tarafın da farklı şeyler söylediğini belirterek saldırılarla ilgili "Sahiplenme yok" dedi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail'in İran misillemesiyle ilgili yöneltilen soruya "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok, sahiplenme de yok" ifadelerini kullandı.

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