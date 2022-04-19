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Erdoğan'dan Filistin hamlesi! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u arayıp şartını sunacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerin artması sonrası bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la telefonda görüşeceğini ifade etti. Erdoğan, Herzog'a "Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" diyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la telefonda görüşeceğini bildirdi. Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahaleleri de gündeme geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan'ın "Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Herzog'la da bu çerçevede konuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'a "Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" diyeceğini belirtti.

Erdoğan ve Herzog en son 1 Nisan'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yinelemişti.

Erdoğan'dan Filistin hamlesi! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u arayıp şartını sunacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Isaac Herzog, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Haberler

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