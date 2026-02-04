Epstein hayranı çıkan ünlü filozoftan tartışmalı tavsiyeler

Ünlü filozof ve dilbilimci Noam Chomsky ile cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken hayatını kaybeden Jeffrey Epstein arasındaki ilişkinin boyutu, "Epstein dosyaları" kapsamında yayımlanan yeni belgelerle yeniden gündeme geldi. Yazışmalar, Chomsky'nin Epstein'a yalnızca finansal konularda değil, kamuoyu baskısıyla nasıl başa çıkacağı konusunda da tavsiyeler verdiğini ortaya koyuyor.

YAKINLIK YAZIŞMALARA DA YANSIDI

Cuma günü açıklanan belgelerde, Chomsky ile Epstein arasındaki düzenli temas dikkat çekiyor. Belgeler, Chomsky'nin Epstein'ın Karayipler'deki özel adasında yaşananlara dair doğrudan bir atıf içerdiğini göstermese de, kişisel yakınlığın e-postalara açıkça yansıdığı görülüyor. Yazışmalarda sık sık sıradan sosyal buluşmaların planlandığına rastlanıyor.

"GÖRMEZDEN GELMEK EN İYİSİ" TAVSİYESİ VERMİŞ

The Guardian'ın haberine göre en çarpıcı detaylardan biri, 2019'un Şubat ayı sonlarında Epstein'ın bir iş ortağına, kamuoyu ve basında maruz kaldığı "korkunç muameleyle" başa çıkma konusunda Chomsky'den tavsiye aldığını aktarması. Epstein'ın avukatına ve halkla ilişkiler danışmanına ilettiği, "Noam" imzasını taşıdığı belirtilen metinde şu ifadeler yer alıyor:

"İlerlemek için en iyi yol, bunu görmezden gelmektir. Kadın istismarı konusunda gelişen ve artık suçlamayı sorgulamanın bile kabul edilmediği bir histeri ortamında bu özellikle geçerlidir."

BANNON'LA TANIŞTIRMA GİRİŞİMİ

Belgelerde ayrıca Chomsky'nin, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray'ın baş stratejisti olan Steve Bannon ile bir tanışma ayarlamak üzere yazdığı bir e-posta da bulunuyor. Chomsky, Bannon'ın iletişim bilgilerini kendisine Epstein'ın verdiğini belirtiyor ve "Konuşacak çok şey var" ifadesini kullanıyor. Epstein'ın, Donald Trump ile eski bir dostluğu olduğu da hatırlatılıyor.

FİNANSAL İLİŞKİLER VE AİLE MESELELERİ

Yazışmalar, temasların finansal boyutunu da ortaya koyuyor. Chomsky'nin ilk evliliğinden olan çocuklarıyla yaşadığı bir miras ve mülk anlaşmazlığı sürecinde Epstein'le görüş alışverişinde bulunduğu görülüyor. Bir noktada Chomsky, miras avukatının sert bir e-posta gönderme önerisi konusunda Epstein'ın fikrini alıyor; Epstein ise "Saçmalık" diyerek yanıt veriyor.

GENETİK TESTLER VE SOSYAL ÇEVRE

Epstein'ın eski sevgilisi Karyna Shuliak'ın yazışmaları, Chomsky ve eşi Valeria'ya genetik test kitleri gönderilmesini planladıklarını gösteriyor. Benzer testlerin, yönetmen Woody Allen ve eşi Soon-Yi Previn'e de iletildiği belirtiliyor. Bu detaylar, sosyal çevrenin ne kadar iç içe geçtiğine işaret ediyor.

"KARAYİPLER'DEKİ ADA HAKKINDA HAYALLER"

2016 tarihli bir yazışmada Epstein, Chomsky'ye New York ya da Karayipler'e gelmeyi soruyor. Chomsky'nin yanıtı dikkat çekici: "Valeria her zaman New York'u ister. Ben ise Karayipler'deki ada hakkında gerçekten hayaller kuruyorum."

ŞAKALAŞMALAR VE TARTIŞMALI DİL

Belgeler, zaman zaman şakalaşan bir tonu da gözler önüne seriyor. Epstein'ın cinsel çağrışımlı bir şakası üzerine Chomsky'nin "Can acıtıcı" yanıtını verdiği, Epstein'ın ise "Demek ki hâlâ hisleri var" diye karşılık verdiği aktarılıyor.

Chomsky'den geldiği iddia edilen "görmezden gel" tavsiyesi, federal bir yargıcın, Epstein'le yapılan ve mağdurlardan gizlenen savunma anlaşmasının yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinden kısa süre sonra paylaşılıyor. Temmuz 2019'da Epstein seks ticareti suçlamasıyla tutuklandı; Ağustos 2019'da ise federal gözetim altındayken intihar ederek hayatını kaybetti. Yardımcısı Ghislaine Maxwell 20 yıl hapis cezası aldı.

Massachusetts Institute of Technology'de emeritus profesör olan 97 yaşındaki Chomsky'nin Ekim 2023'ten bu yana sağlık gerekçesiyle görevlerinden uzak olduğu bildiriliyor.