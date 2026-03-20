Epstein'e benzetilen adam, sosyal medyayı karıştırdı

Güney Florida'da trafikte seyir halindeyken bir sürücü tarafından gizlice kayda alınan adam, Jeffrey Epstein'e olan benzerliğiyle dünyayı ayağa kaldırdı. "Epstein ölmedi, Florida'da yaşıyor" iddiaları üzerine videodaki şahıs sessizliğini bozdu.

Sosyal medya, son günlerin en büyük "komplo teorisi" dalgalarından birine sahne oldu. 2019 yılında hapishanedeki hücresinde ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a tıpatıp benzeyen bir kişinin Florida otoyolunda araç kullanırken çekilen görüntüleri, sosyal medyayı birbirine kattı.

"EPSTEİN GÜNEY FLORİDA'DA GÖRÜLDÜ" İDDİASI

Olay, bir sürücünün yan şeritte ilerleyen beyaz şapkalı ve gözlüklü bir adamı Jeffrey Epstein'e benzeterek kaydetmesiyle başladı. Görüntülerin kısa sürede "X" ve TikTok gibi platformlarda "Epstein yaşıyor, işte kanıtı!" başlıklarıyla paylaşılması, videonun milyonlarca izlenmeye ulaşmasına neden oldu.

Kullanıcıların bir kısmı görüntülerdeki kişinin Epstein olduğunu savunurken, bir kısmı da bunun bir "deepfake" veya estetik operasyon geçirmiş bir benzeri olduğunu iddia etti.

GERÇEK KİMLİĞİNİ AÇIKLADI: "BEN PALM BEACH PETE"

Videonun viral olmasının ardından, görüntülerdeki gizemli adam bir açıklama videosu yayınlayarak sessizliğini bozdu. Kendisini "Palm Beach Pete" olarak tanıtan Florida sakini, Jeffrey Epstein olmadığını net bir dille ifade etti.

Görüntülerin kendisinden habersiz çekildiğini belirten adam, şu ifadeleri kullandı:

"Hey millet, ben Palm Beach Pete. Birisi ben I-95 otoyolunda araç sürerken haberim olmadan videomu çekmiş ve video viral olmuş. Telefonumu 4 saatliğine kenara koymuştum, geri döndüğümde her yerin bu video ve yorumlarla yıkıldığını gördüm. İnanılmaz bir etkileşim almış. Ama şunu açıkça söyleyeyim: Ben Jeffrey Epstein değilim!"

2019'DA HAPİSHANEDE ÖLÜ BULUNDU

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.