Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin yayımlanan dosyalarda, kamuoyunu sarsan yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı son belgeler, Epstein dosyasındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu fotoğrafta Epstein'ın iki erkekle birlikte bir masada oturduğu görülüyor. Üç ismin de önlerinde bulunan dizüstü bilgisayarlara baktıkları dikkat çekerken, fotoğrafın çekildiği yerin neresi olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MASANIN ALTINDAKİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Fotoğraftaki en dikkat çekici detaylardan biri ise masanın altında yer alan görüntü oldu. Masanın altında bikinili bir kadının yerde süründüğü görülürken, bu detay kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

DUVARA ASILI ÜRKÜTÜCÜ TABLO

Görüntülerde odanın duvarında asılı bulunan ve çıplak bir bebeği tasvir ettiği belirtilen bir tablo da yer aldı. Yetkililer, fotoğraflar kamuoyuyla paylaşılmadan önce hem kadına hem de tabloya ait hassas bölgelerin karartıldığını bildirdi.

"LSJ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta Epstein'in üzerinde beyaz bir kıyafet bulunduğu ve bu kıyafetin üzerinde "LSJ" harflerinin işlendiği fark edildi. Bu kısaltmanın, Epstein'e ait Little Saint James adlı özel adaya gönderme yaptığı düşünülüyor. Söz konusu ada, kamuoyunda uzun süredir "Pedo Island" olarak da anılıyor.

Epstein dosyası kapsamında daha önce de benzer nitelikte fotoğraf ve belgeler kamuoyuna yansımış, bu içerikler büyük tepki toplamıştı. Son ortaya çıkan görüntülerin, Epstein dosyasına ilişkin soru işaretlerini ve tartışmaları daha da derinleştirdiği yorumları yapılıyor.