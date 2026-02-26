Haberler

Epstein bağlantıları ABD'nin eski Hazine Bakanına pahalıya patladı, öğretim üyeliği de bitti

Harvard Üniversitesi, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında öğretim üyeliği görevinden istifa edeceğini duyurdu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Summers, 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yürütmüştü.

Harvard Üniversitesi, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yürütülen kampüs soruşturması kapsamında öğretim görevinden istifa edeceğini duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, kararın soruşturma süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.

İZİN DÖNEMİ SONUNDA GÖREVDEN AYRILACAK

Kasım ayından bu yana izinde bulunan ve adı yeni yayımlanan Epstein belgelerinde yüzlerce kere geçen Summers'ın, akademik yılın sonunda görevini bırakacağı açıklandı. Harvard Sözcüsü Jason Newton, yaptığı açıklamada Summers'ın öğretim üyeliği ve akademik görevlerinden emekli olacağını ve bu süreye kadar izinli kalmaya devam edeceğini ifade etti.

SUMMERS'TAN AÇIKLAMA

Kararın zor bir süreç olduğunu belirten Summers, 50 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı öğrencilerine ve meslektaşlarına teşekkür etti. Açıklamasında, resmi sorumluluklardan bağımsız olarak akademik çalışmalarını sürdüreceğini ve küresel ekonomik konular üzerine araştırma ile yorum yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

BİLL CLİNTON'UN BAKANIYDI

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Summers, 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yürütmüştü.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'e ilişkin milyonlarca sayfalık belgeyi yayımlamasının ardından akademi, hukuk ve iş dünyasında yeni tartışmalar gündeme geldi. Süreç, birçok kurumda istifalara ve soruşturmalara yol açtı.

Elif Yeşil
Haberler.com
