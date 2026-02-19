Haberler

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısında üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve enerji diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı için bulunduğumuz Paris'te, yoğun bir enerji diplomasisi yürüterek birçok ülkeden mevkidaşlarımızın yanı sıra AB yetkilileriyle üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Dünyanın bir dönüşüm içerisinde olduğu bu süreçte küresel sınamaları ve çözüm yollarını ele aldığımız stratejik temaslarımızla ülkelerimiz arasında karşılıklı güvene ve ortak faydaya dayalı yeni enerji iş birlikleri tesis etmek üzere çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

