Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6.1 Büyüklüğünde Deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya