Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı rapor edilmedi. Depremin merkezi Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyinde yer aldı ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ENDONEZYA'nın Papua eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
