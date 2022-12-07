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Endonezya, evlilik dışı cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Yakalanan hapis cezası alacak

Dünya Haberleri

Endonezya, evlilik dışı cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Yakalanan hapis cezası alacak

Endonezya parlamentosu, ülkedeki herkesin evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesini yasaklayan ve siyasi özgürlükleri kısıtlayan yeni bir ceza yasasını onayladı.

Çoğunluğu Müslüman olan ülkede dini muhafazakarlığın artmasının ardından bir dizi değişiklik geldi.Yasalara göre, evli olmayan çiftler cinsel ilişkide bulunurken bir yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Endonezya'da yaşayan veya Bali gibi tatil yerlerini ziyaret eden yabancılar ve yerel halk için eşit derecede geçerli.

YASA EVLİLİK DIŞI HER TÜRLÜ İLİŞKİ KAPSIYOR

Bu yeni ceza yasasının onaylanmasından önce evlilik öncesi cinsel ilişki zaten yasaktı, ancak yasa genellikle uygulanmıyordu. Eski yasa, zinayı evli bir erkekle karısı olmayan biri arasındaki seks olarak tanımlarken, yeni yasa evli olmayan çiftler de dahil olmak üzere evlilik dışı her türlü ilişkiyi yasaklıyor. Yakalananların cezası da dokuz aydan bir yıla çıkarıldı.

Endonezya, evlilik dışı cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Yakalanan hapis cezası alacak

TURİZME BÜYÜK DARBE OALRAK YORUMLANDI

Yeni yasayı destekleyenler, değişikliklerin eleştirmenlerin endişelerini gidermek için yapıldığını söylüyorlar . Eleştirmenler, yasaları insan hakları açısından bir "felaket" ve turizm ile yatırıma potansiyel bir darbe olarak görüyor. Kaynak: BBC

Endonezya, evlilik dışı cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Yakalanan hapis cezası alacak

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