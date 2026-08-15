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Endonezya'daki 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e yükseldi

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Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artabileceği bildirildi.

(ANKARA) - Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artabileceği bildirildi.

Endonezya'nın afet yönetim yetkilileri, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, can kaybının artabileceğini açıkladı. Deprem ve ardından süren artçı sarsıntılar çok sayıda yapıda hasara yol açtı.

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı, deniz seviyesinde önemli bir yükselme tespit edilmemesi üzerine yaklaşık üç saat sonra kaldırıldı. Yetkililer, bölge halkına kıyı kesimlerinden ve hasarlı yapılardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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