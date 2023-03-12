Endonezya'da yanardağ patlaması

Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki Yogyakarta kentinde bulunan Merapi yanardağında patlama meydana geldi. Yetkililer, bölgede henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.

Yograkarta kentinin kuzeyinde bulunan, 2 bin 910 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağında patlama meydana geldi. Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan Merapi'nin çevresinde 3 ila 7 kilometre alanda dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Yerel yetkililer, henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığı bilgisini paylaştı.

Endonezya'da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76'sı aktif durumda.