Haberler

Endonezya'da Toprak Kayması: 53 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Toprak Kayması: 53 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 53'e çıktı. 155 kişi etkilendi, 27 kişi hala kayıp.

ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında yaşamını yitirtenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Endonezya basını, Batı Cava bölgesinin başkenti Bandung bölgesinin batısında etkili olan yağışların ardından 24 Ocak'ta ve sonrasında meydana gelen toprak kaymalarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 38'inin kimlik tespitinin yapıldığını duyurdu. Ulusal Afet Yönetim Ajansı verilerine göre; 155 kişinin toprak kaymasından etkilendiği, 27 kişinin ise hala kayıp olduğu biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi