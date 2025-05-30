Endonezya'da Taş Ocağı Faciası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Taş Ocağı Faciası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
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Endonezya'nın Batı Java bölgesinde bir taş ocağında meydana gelen kaya çökmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ENDONEZYA'da bir taş ocağında 10 kişi düşen kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Endonezya'nın Batı Java bölgesinde bir taş ocağında bir kayanın çökmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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