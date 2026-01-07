Endonezya'da sel: 16 ölü

ENDONEZYA'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (BNPB) yapılan açıklamaya göre; ülkenin doğusunda yer alan Kuzey Sulawesi eyaletindeki Sitaro Adaları bölgesinde şiddetli yağışlarının neden olduğu sellerde 16 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı ve 3 kişi de kayboldu. Açıklamada, yaklaşık 150 evin zarar gördüğü ve 682 kişinin de geçici barınaklara yerleştirildiği ifade edildi.

Yetkililer, selde kaybolan kişiler için arama çalışmalarının devam ettiğini ve bölgede 14 günlük acil durum müdahale döneminin ilan edildiğini duyurdu.