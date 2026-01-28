Haberler

Endonezya'da fabrika yangını
Kuzey Sumatra'nın Medan kentindeki bir sandalet fabrikasında çıkan yangın, depo alanlarındaki kauçuk ham maddesi nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Yangın sırasında işçiler tahliye edildi, yetkililer yangının nedenini araştırıyor.

ENDONEZYA'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentinde bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentindeki bir sandalet fabrikasında yerel saatle 22.00'de yangın çıktı. Depolardaki kauçuk ham maddesi ile mamul ürünler nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı ve alevlerin kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardığı kaydedildi. Yaklaşık yedi saat süren yangın çıktığı anda işçilerin binadan kısa sürede tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
