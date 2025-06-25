Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, 21 Haziran'da Lombok Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na bir rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış gerçekleştirirken, yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesi sonrası mahsur kalan 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins'in cansız bedeninin bulunduğu açıkladı.

4 GÜNLÜK ARAMA ÇALIŞMALARINDAN ACI HABER

Syafii, yaklaşık 4 gün süren yoğun arama çalışmaları neticesinde Marins'in cansız bedeninin termal kameralı dron kullanılarak krater yakınlarında tespit edildiğini belirtti. Syafii, Marins'in ölüm zamanının tam olarak belirlenemediğini söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerinin hava koşulları ve arazi şartları nedeniyle aksadığını kaydeden Syafii, Marins'in naaşının yakın bir kamp alanına nakledildiğini duyurdu.