Endonezya'da Feribot Faciası: 4 Ölü, 30 Kayıp

Endonezya'da Feribot Faciası: 4 Ölü, 30 Kayıp
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Bali Adası yakınlarında alabora olan feribotta 65 kişi bulunuyordu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

ENDONEZYA'da 65 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu 4 kişi öldü, 30 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Bali Adası yakınlarında, 53 yolcu ve 12 mürettebat taşıyan feribot, henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Kazanın, feribotun limandan ayrılmasından yaklaşık 30 dakika sonra meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de kurtarıldığını kaydederken, kayıp olan 30 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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