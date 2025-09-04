Endonezya'da Düşen Helikopterin Enkazına Ulaşıldı
Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalanan bir helikopterin iletişimi kesildikten 8 dakika sonra Borneo Adası'nda enkazı bulundu. Düşen helikopterde 8 kişi bulunuyordu, biri ceset olarak bulundu, diğerlerine henüz ulaşılamadı.
Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentine gitmek üzere 1 Eylül'de havalanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetti. Helikopterdeki 8 kişi arasında birer ABD, Brezilya ve Hindistan vatandaşı bulunuyordu.