Endonezya'da Dukono Yanardağı'nda Patlama
Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı'nda meydana gelen patlamada, yanardağ 1600 metre yüksekliğe kül püskürttü.
ENDONEZYA'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
Yanardağ Gözlem Postası (PGA), Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Dukono Yanardağı'ndaki patlamanın sabah saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, deniz seviyesinden 1087 metre yüksekliğindeki yanardağın, patlamanın ardından 1600 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya