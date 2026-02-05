Haberler

Emine Erdoğan'dan Mısır Ziyareti Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Mısır Ziyareti Açıklaması
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde gerçekleştirdikleri Mısır ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

