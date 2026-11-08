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Emine Erdoğan'dan ‘8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’ paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan ‘8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’ paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ‘8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’ dolayısıyla açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü' dolayısıyla açıklamada bulundu.

Emine Erdoğan, '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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