Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı'nın eşi Peng Liyuan ile buluştu

Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Peng Liyuan ev sahipliğinde lider eşleri onuruna verilen programa katıldı. Programın ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı'nın değerli eşi Peng Liyuan'ın ev sahipliğinde, lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duydum. Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel iş birliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.