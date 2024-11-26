Elton John sevenlerini üzecek haberi kendi açıkladı

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, görme kaybı yaşadığını duyurdu. 77 yaşındaki sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaz mevsimi boyunca, bir gözünde sınırlı görüşe sahip olmasına neden olan enfeksiyon olduğunu belirterek, "İyileşiyorum, fakat bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibi ile aileme minnettarım" dedi.

ŞARKI SÖZLERİNİ BİLE OKUYAMIYORUM

Görme sorunu yaşadığı için yeni albümünü bitiremediğini vurgulayan Sir Elton John, katıldığı Good Morning America programında, "Stüdyoya girip kayıt yapabilir miyim bilmiyorum çünkü şarkı sözlerini göremiyorum. Hiçbir şey okuyamıyorum ve hiçbir şey izleyemiyorum" ifadelerini kullandı.